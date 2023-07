Mutmaßlicher Dreifachmord in Langweid: Wie werden Sportschützen kontrolliert?

Plus Der mutmaßliche Mörder aus Langweid besaß mehrere Waffen. Gerhard B. sei nie aufgefallen, heißt es von der Aufsichtsbehörde. So laufen Kontrollen der Schützen ab.

Gerhard B. besaß mehrere Waffen, völlig legal. Am Freitagabend hat er mutmaßlich drei Menschenleben ausgelöscht. Zwei Frauen und ein Mann, die drei Nachbarn des mutmaßlichen Mörders waren, wurden erschossen. Zwei weitere Menschen wurden durch Schüsse verletzt. Gerhard B. sei in den vergangenen Jahren immer wieder von der Aufsichtsbehörde überprüft worden, heißt es aus dem Landratsamt. Offenbar gab es keine Auffälligkeiten. Wie laufen diese Kontrollen ab?

Das Landratsamt ist dafür zuständig, Waffenbesitzkarten zu vergeben und die Inhaber auf ihre Eignung zu überprüfen. Im Landkreis verfügen derzeit 4126 Personen über die rechtliche Befugnis, scharfe Waffen besitzen zu dürfen. Darunter sind 1640 Sportschützen und 1529 Jäger. Die übrige geringe Anzahl an Waffenbesitzern sind Altbesitzer, Erben und Sammler. Sie alle müssen vom Landratsamt regelmäßig kontrolliert werden. Dabei gibt es zwei Arten von Kontrollen.