Mutmaßlicher Dreifachmörder wurde nie zu Hause von Waffenbehörde kontrolliert

Der 64-jährige Gerhard B. hat am Freitagabend in Langweid drei Nachbarn erschossen und zwei weitere Menschen schwer verletzt.

Plus Gerhard B. besaß mindestens fünf Waffen. Bei seiner Bluttat hatte er Pistole und Revolver bei sich. Auf seinen Anwalt macht der Todesschütze einen "sympathischen" Eindruck.

Von Holger Sabinsky-Wolf, Philipp Kinne

Der mutmaßliche Dreifachmörder von Langweid besaß ein kleines Waffenarsenal. Nach Informationen unserer Redaktion hatte der 64-jährige Gerhard B. mindestens fünf Waffen, darunter zwei sogenannte Kurzwaffen und drei Gewehre. Während seiner kaltblütigen Gewalttat am Freitagabend hatte er nach unseren Recherchen die zwei Kurzwaffen dabei: eine Pistole vom Kaliber neun Millimeter und einen Revolver mit Großmunition (Magnum). Die Todesschüsse auf seine drei Opfer sollen aus der Neun-Millimeter-Pistole gekommen sein. B. trug die ganze Zeit über Ohrenschützer, wie sie unter Schützen gegen laute Knallgeräusche üblich sind.

Gerhard B. aus Langweid hatte drei Kleinkalibergewehre zu Hause

Bei sich in der Wohnung hat Gerhard B. zudem nach unseren Recherchen drei Kleinkalibergewehre in einem Waffenschrank aufbewahrt. Alle diese Waffen besaß er nach Auskunft des Landratsamts Augsburg legal. Laut Pressesprecher Jens Reitlinger war er sogar zum Besitz von drei Kurz- und drei Langwaffen berechtigt. Der 64-jährige B. ist Sportschütze und hatte eine entsprechende Waffenerlaubnis. Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr war B. nach einem vorausgegangenen Streit mit den Nachbarn in der Langweider Schubertstraße zu einer Art Rachefeldzug aufgebrochen. Er soll zunächst die direkten Nachbarn im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses erschossen haben. Den 52-jährigen Kfz-Mechaniker und die 49-jährige Erzieherin traf B. in den Kopf. Das Ehepaar hinterlässt einen minderjährigen Sohn im Teenageralter. Er war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause, wohnt derzeit bei Angehörigen und wird professionell betreut.

