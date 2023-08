Navi und Reifen aus Auto in Langweid gestohlen

Weil ein Auto in Langweid nicht abgesperrt ist, hat ein Dieb leichtes Spiel. Er klaut laut Polizei ein Navigationsgerät und mehrere Reifen, die im Auto liegen.

Ein Navi und acht Reifen hat ein Unbekannter aus einem in Langweid abgestellten Nissan gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stand der ältere Wagen in der Zeit vom 1. August bis zum vergangenen Samstag auf dem Parkplatz eines Discounters an der Karwendelstraße. Da die Zentralverriegelung defekt war, hatte der Täter offenbar kein Problem, an das Navi und die im Fahrzeug gelagerten Reifen zu gelangen. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei knapp 1000 Euro. (kinp)