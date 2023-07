Neues Führungsteam für den Bau- und Förderverein St. Vitus

Er setzt sich für Projekte der katholischen Pfarrei St. Vitus in Langweid ein, nun wählte der Bau- und Förderverein ein neues Vorstandsteam.

Der Bau- und Förderverein St. Vitus Langweid wird immer benötigt, wenn es um Projekte der katholischen Pfarrei St. Vitus in Langweid geht. Bei einer Mitgliederversammlung berichteten die Verantwortlichen über die Aktivitäten des Vereinsjahres 2022. Doch das war nicht alles.

Das Vorstandsteam wurde durch eine turnusgemäße Neuwahl wiederum für eine Amtszeit von zwei Jahren bestätigt. Der Förderverein konnte wieder schnell und unkompliziert für Projekte der katholischen Pfarrei St. Vitus hilfreich tätig sein. Im aktuellen Jahr sind Projekte im Pfarrheim St. Vitus und im Kindergarten in der Planung.

Der umfassende Bericht des geschäftsführenden Vorsitzenden Heinrich Böckhorst zeigte auf, dass die Vereinsaktivitäten auch im Jahr 2022 einen guten Verlauf nahmen. Besonders freute er sich, dass auch für das Jahr 2023 wieder der allseits beliebte St. Vitus-Kalender realisiert werden konnte. Dieser stellt das wichtigste Instrument zur Mittelgewinnung des Fördervereins dar. Aber auch der stabile Mitgliederstand von 125 Vereinsmitgliedern garantierte ein namhaftes Beitragsaufkommen.

Viele Anschaffungen für Langweids Pfarrei finanziert

Und wofür wurden die Mittel eingesetzt? Böckhorst verwies auf eine erkleckliche Anzahl von kleineren und größeren unterstützten Projekten verweisen. So wurde die Anschaffung einer Prozessionslautsprecheranlage komplett finanziert. In der Pfarrkirche St. Vitus selbst wurden die Kosten für eine aus Sicherheitsgründen erforderliche Absturzsicherung auf der zweiten Empore übernommen. Aber auch in die Anschaffung weiterer Krippenfiguren für die Krippe der Pfarrkirche wurde investiert.

Die ins Auge gefasste gärtnerische Umgestaltung des Außenbereichs des Pfarrheims wurde jedoch verworfen. Der laufende Pflegeaufwand wäre nicht zu leisten gewesen. In Zeiten knapper Kassen wäre oftmals eine Finanzierung von kirchlichen Projekten ohne den Förderverein nicht möglich gewesen. Pfarrer Pater Piotr Kuzma, von Amts wegen Vorsitzender des Fördervereins, unterstrich dies. „Als verantwortlicher Pfarrer bin ich sehr dankbar, mit dem Bau- und Förderverein St. Vitus einen starken Partner für schnelle und unkomplizierte Hilfe an der Seite zu haben“, betonte er.

Er regte aber auch an, das Potenzial des Vereins durch neue Mitglieder auszuweiten. Auch Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg, selbst Beisitzer des Fördervereins, zollte Anerkennung für die geleistete Arbeit. Besonders hob er die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen kirchlicher und politischer Gemeinde hervor. Dankbar unterstrich er auch die Bedeutung des Pfarrheims als wichtigen Raum der Begegnung für die gesamte Gemeinde. Anne-Marie Püschel verwies als Kassenverwalterin auf eine solide finanzielle Struktur des Verein.

Langweids Altbürgermeister trat nicht mehr an

Letzter Tagesordnungspunkt war dann die turnusgemäß anstehende Neuwahl des Vorstandsteams. Unter der Leitung von stellvertretendem Bürgermeister Christian Herfert wurde im Wesentlichen die bisherige Vorstandsriege bestätigt. Lediglich der bisher als Beisitzer wirkende Altbürgermeister Karl-Heinz Jahn trat nach 20-jähriger Mitarbeit nicht mehr zur Wahl an. Demnach ergibt sich für die nächsten zwei Jahre folgende Ämterverteilung: 1. Vorsitzender Pfarrer Pater Piotr Kuzma, Geschäftsführender Vorsitzender Heinrich Böckhorst, Kassenverwaltung Anne-Marie Püschel, Schriftführerin Heidrun Kilian, Beisitzer sind Jürgen Gilg, Christian Kopold und Gerhard Grojer, als Revisoren wirken Gerhard Gilg und Christian Herfert.

Im aktuellen Jahr rücken das Pfarrheim St. Vitus und der Kindergarten wieder in den Fokus. Die Anschaffung von Tischen und Stühlen und der Wunsch nach einem Sonnenschutz für den Kindergarten beschäftigen derzeit noch die Gremien. Der Förderverein hat hierzu bereits grünes Licht für eine finanzielle Unterstützung gegeben. Der Kirchenpfleger der Pfarrkirchenstiftung St. Vitus, Wolfgang Dirr, bedankte sich bei den Verantwortlichen des Fördervereins für die wertvolle Unterstützung bei der Umsetzung von kirchlichen Projekten und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.