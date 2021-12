Langweid

Neues Kinderbuch aus Langweid: "Ein Engel für Uganda" von Ilona Cornelia

Plus Mit einem Kinderbuch will Ilona Cornelia die Ugandahilfe in Langweid und Nordendorf unterstützen. Nebenbei lernen die Kinder auch etwas über das ferne Land.

Von Laura Gastl

"Egal ob groß oder klein, arm oder reich, hell- oder dunkelhäutig – jeder ist etwas Besonderes!" Das ist die Botschaft, die Hobbyautorin Ilona Cornelia aus Langweid mit ihrem neuesten Kinder- und Familienbuch "Ein Engel für Uganda" übermitteln möchte. Die weihnachtliche Geschichte über einen Engel namens Pieti hat Mehrwert: Wer sie liest, kann lernen, dass Frieden und Freundschaft trotz aller Unterschiede bestehen können. Außerdem geht der gesamte Erlös des Buchverkaufs an Ugandahilfen im Augsburger Land, um Kindern in Ostafrika eine Schulbildung zu ermöglichen.

