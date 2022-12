Schüler mussten draußen bleiben: AVV reagiert nach Klagen über überfüllte Busse

Plus Der Augsburger Verkehrsverbund setzt Richtung Wertingen nun größere Busse ein. Doch eine Grundsatzfrage bleibt: Ab wann ist ein Bus überfüllt?

Nach Klagen über überfüllte Busse hat der Verkehrsverbund AVV reagiert. Das berichtet der Meitinger Landtagsabgeordnete Fabian Mehring (FW): "Auf der Linie zwischen Wertingen und Langweid, wo die Busse immer mittwochs und freitags besonders voll waren, wurde der bisherige Standardbus bereits durch einen Gelenkbus mit mehr Plätzen ersetzt. Das Gleiche soll zum Fahrplanwechsel ab 11. Dezember auch auf der Relation von Nordendorf nach Wertingen geschehen."