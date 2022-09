Paketfahrer baut zwei Unfälle an einem Nachmittag

Diesen Arbeitstag dürfte ein 49-Jähriger so schnell nicht vergessen. Innerhalb weniger Stunden verursachte er in Langweid zwei Unfälle.

Es war Freitag, der 23. September, einem Paketfahrer dürfte es aber eher wie Freitag, der 13., vorgekommen sein. Innerhalb weniger Stunden verursachte der 49-Jährige in Langweid zwei Verkehrsunfälle. Nach Angaben der Polizei in Gersthofen stieß der Mann mit seinem Wagen zunächst gegen 13.20 Uhr in der Meitinger Straße rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt und zwang einen Radler zu einem jähren Ausweichmanöver. Dabei stieß der Radfahrer mit einem Motorroller zusammen und verletzte sich leicht.

Der Paketfahrer hatte den von ihm verursachten Zwischenfall offenbar nicht bemerkt und fuhr davon. Drei Stunden später dann konnte er die Folgen seiner Fahrkünste nicht mehr übersehen. Beim Rangieren rammte er in der Straße Am Mieselhart ein geparktes Auto. Sachschaden: rund 3000 Euro. Die Polizeistreife, die diesen Unfall aufnahm, kannte auch den vorherigen Fall und konnte diesen so klären. (AZ/cf)