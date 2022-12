"Piesel-Bild" bringt Mann aus Langweid vor Gericht

Plus Unappetitliche Fotos, zerbrochene Freundschaften und eine verschwundene Zeugin: Womit sich die Justiz so alles herumplagen muss.

"Mach dein Handy nicht zur Waffe", heißt eine Kampagne der Polizei, mit der vor allem junge Leute davor gewarnt werden sollen, sich mit verbotenen, etwa kinderpornografischen oder volksverhetzenden Dateien strafbar zu machen. Dass das Mobiltelefon auch bei Erwachsenen als Mittel heftiger Auseinandersetzungen dient, zeigte jetzt ein Verfahren vor dem Augsburger Amtsgericht. In dessen Zentrum: Ein Bild, das einen pieselnden Mann zeigt.