Polizei nimmt Tabak-Dieb in Langweid fest

Die Polizei hat am Dienstag einen 23-Jährigen in Langweid festgenommen. Der junge Mann soll zuvor Tabak in einem Verbrauchermarkt an der Langweider Foretstraße gestohlen haben. Wie die Polizei berichtet, klaute der junge Mann gegen 8.20 Uhr Tabak im Wert von etwa 100 Euro. Weil in dem Markt auch schon am Tag zuvor Tabak gestohlen wurde, sichtete der Chef des Geschäfts im Beisein der Polizei die Aufnahmen einer Überwachungskamera. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der 23-Jährige am Tag zuvor mit zwei anderen Personen ebenfalls Tabak gestohlen hatte.

Bei der Durchsuchung des jungen Mannes wurde ein Schraubenzieher gefunden, heißt es im Polizeibericht. Der Täter beging somit einen Diebstahl mit Waffen. Zudem stellte sich heraus, dass er an seiner Meldeadresse nicht mehr wohnhaft ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 23-Jährige deshalb festgenommen. Er wurde am Donnerstag zur Klärung der Haftfrage einem Richter vorgeführt, berichten die Beamten aus Gersthofen. (kinp)