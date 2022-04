Radfahrer kracht in Langweid frontal gegen einen Bus

Der Fahrer eines Gelenkbusses ordnet sich aufgrund der Länge seines Fahrzeugs beim Abbiegen mittig auf der Fahrbahn ein. Dies sieht ein 64-jähriger Radler zu spät.

Mit einem Omnibus ist ein 64-jähriger Radfahrer am Dienstag in Langweid zusammengestoßen. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in die Uniklinik Augsburg eingeliefert.

Unfall in Langweid: Radfahrer kracht gegen Bus

Passiert ist der Unfall, als der Radler gegen 7 Uhr von der Schulstraße nach rechts in die Sonnenstraße einbog. Zur gleichen Zeit wollte ein 60-jähriger Omnibusfahrer mit seinem Gelenkbus von dort in die Schulstraße abbiegen. Da die Stelle für den Gelenkbus sehr eng ist, ordnete sich der Busfahrer mittig auf der Fahrbahn ein. Dies bemerkte der Radler beim Einbiegen zu spät und krachte gegen die Front des Busses. Der Gesamtschaden beträgt rund 500 Euro. (thia)