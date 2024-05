Radfahrer muss nach Zusammenstoß mit Auto ins Krankenhaus

Eine Frau übersieht in ihrem Auto einen Mann auf einem Fahrrad in Langweid und stößt mit ihm zusammen. Der Radler muss daraufhin ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin hat in Langweid aus Unachtsamkeit einen Zusammenstoß verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die 59-Jährige am Dienstagmorgen in ihrem Wagen auf der Augsburger Straße unterwegs. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der vor ihr fuhr und stieß mit ihm zusammen. Der 34-jährige Radler stürzte auf die Straße und wurde mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. (AZ)