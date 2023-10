"Räume für Träume": Spatenstich für die neue Fritz-Felsenstein-Schule in Langweid

In Langweid entsteht ein Neubau der Filialschule des Fritz-Felsenstein-Hauses. Nun beginnen die Bauarbeiten für das 65-Millionen-Euro schwere Projekt.

Zum Spatenstich für den Bau der neuen Fritz-Felsenstein Schule in Langweid waren alle eingeladen, die ihren Beitrag zu diesem „Meilenstein der Vereinsgeschichte“ geleistet haben und noch leisten, wie Gregor Beck, der Vorstandsvorsitzende des Fritz-Felsenstein-Hauses, das Projekt respektvoll betitelte. Dazu Schüler und Eltern, die sich auf einen kürzeren Schulweg und modernste pädagogische und therapeutische Betreuung freuen.

Schwerpunkt auf körperliche und motorische Einschränkungen

Die in Königsbrunn beheimatete Fritz-Felsenstein Schule erfüllt als Förderzentrum mit Schwerpunkt körperliche und motorische Einschränkungen den staatlichen Versorgungsauftrag für das gesamte Gebiet zwischen dem Ammersee im Süden und Harburg im Norden. Bis zu zwei Stunden dauert die Anfahrt für die Schüler aus dem nördlichen Einzugsgebiet aktuell noch. Ein weiteres Problem: ständig wachsende Schülerzahlen gefährden die Erfüllung des Versorgungsauftrags akut. Mehrere Klassen und Therapiegruppen mussten schon übergangsweise in die Mittelschule Römerallee in Königsbrunn ausgelagert werden. Nun ist Licht am Ende des Tunnels.

„Wir schaffen gemeinsam neue Räume für unsere Träume“. Unter diesem Arbeitstitel steht der Neubau der Filialschule des Fritz-Felsenstein-Hauses im nördlichen Augsburger Land. 2021 begann die Suche nach einem geeigneten Grundstück. „Wie ein Sechser im Lotto“ war für Beck der vom Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl eingefädelte Kontakt zum Langweider Rathauschef Jürgen Gilg. Langweid plante gerade eine neue Grund- und Mittelschule auf einem großen Areal mitten im Ort. Dort werden bis zur Fertigstellung im Sommer 2024 rund 35 Millionen Euro in einen Schulkomplex nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen investiert.

Neubau in Langweid ist ein „Volltreffer“ für alle Beteiligten

Nach einem Besuch des Langweider Gemeinderates in Königsbrunn und abstimmenden Gesprächen stand fest, „wir machen das zusammen“. Grundstückskauf und der Start in die Finanzierung des 65-Millionen-Euro schweren Projekts gingen Hand in Hand. Gelebte Inklusion auf einem Campus, der Raum für Schüler aller drei Schularten bietet, das ist ein „Volltreffer“ für alle Beteiligten, ist Beck überzeugt. Klassenräume für bis zu 130 Schüler werden gebaut. Dazu 400 Quadratmeter Therapiebereich und Räume für die heilpädagogische Förderung. Auf der Dachterrasse wird ein Schulgarten mit Bereichen für Pädagogik und Therapie entstehen. Einen inklusiven Spielplatz für alle Schüler auf dem Campus bringt das Fritz-Felsenstein-Haus als Geschenk mit nach Langweid.

Die Kartei der Not 1 / 4 Zurück Vorwärts Das Hilfswerk Die Kartei der Not wurde 1965 von Ellinor Holland, Verlegerin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, gegründet. Sie hilft Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Stiftung wird getragen von der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg. Jede Spende kommt zu 100 Prozent an. Alle Verwaltungskosten trägt komplett die Mediengruppe.

Die Einzelfallhilfe Die Kartei der Not hilft im Einzelfall, ob mit einem Zuschuss zu den Heizkosten, für eine Brille oder notwendige Einrichtungsgegenstände. Sie arbeitet dabei mit sozialen Beratungsstellen vor Ort zusammen, damit die Unterstützung auch bei Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird.

Das Ellinor-Holland-Haus Für Fälle, in denen die Einzelfallhilfe nicht reicht, gibt es seit 2016 das Ellinor-Holland-Haus in Augsburg. In den 28 Wohnungen können etwa 70 Menschen in schwierigen Lebenssituationen für maximal drei Jahre leben. Ziel ist, dass sie zurück in ein selbstbestimmtes Leben finden und weitgehend unabhängig von staatlichen Leistungen leben können.

Das Spendenkonto Kreissparkasse Augsburg, Konto 7070 (IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70), BLZ 720 501 01 (BIC: BYLADEM1AUG).

Spende von der Kartei der Not für Fritz-Felsenstein Schule

Bei der Finanzierung geht der Verein finanziell „all in“, so Beck. Nach Abzug aller öffentlichen Gelder zum Schulbau verbleibt immerhin noch eine Finanzierungslücke von acht Millionen Euro. Doch auf die Unterstützung privater Geldgeber könne das Fritz-Felsenstein-Haus glücklicherweise von Anfang an zählen, begrüßte Beck als Vertreterin der privaten Spender Ellinor Scherer, die Kuratoriumsvorsitzende der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung und dessen Geschäftsführer Arnd Hansen. „Sie sind immer verlässlicher Ansprechpartner wenn unsere Familien Hilfe benötigen“, bedankte sich Beck für die langjährige Zusammenarbeit und die großzügige Unterstützung beim Schulbau. Weitere Stiftungen, Privatleute und die Aktion Sternstunden sorgen dafür, dass der Traum von der neuen Schule Wirklichkeit werden wird.

Lesen Sie dazu auch