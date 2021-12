Langweid

12:00 Uhr

Raus aus der Schublade: Langweid sammelt Althandys für den guten Zweck

Alte Handys - nicht allein kaputte wie dieses - werden in Langweid gesammelt, um die darin verarbeiteten Rohstoffe zu recyceln.

Plus Sie liegen oft jahrelang unbeachtet in Schubladen. Dabei enthalten Althandys wertvolle Rohstoffe. Wie die Gemeinde Langweid nun Abhilfe schaffen will.

Von Gerald Lindner

Sie enthalten teilweise seltene Rohstoffe und liegen doch ungenutzt im Haushalt herum. Denn wer wirft schon gebrauchte Handys weg. Die Gemeinde Langweid will nun etwas für den Umweltschutz tun: Um den Recycling-Kreislauf zu unterstützen, sammelt die Gemeinde Althandys. Wo die gebrauchten Geräte in Langweid, Stettenhofen und Achsheim überall abgegeben werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen