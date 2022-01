Acht Sammelstellen in der Gemeinde: Langweid sammelt Althandys

Althandys liegen oft lange Zeit ungenützt in Schubladen. Dabei enthalten sie wertvolle Rohstoffe. In Langweid werden sie nun gesammelt.

Sie enthalten teilweise seltene Rohstoffe und liegen doch ungenutzt im Haushalt herum. Denn wer wirft schon gebrauchte Handys weg? Langweid will nun etwas für den Umweltschutz tun: Um den Recycling-Kreislauf zu unterstützen, sammelt die Gemeinde Althandys. Wo die gebrauchten Geräte in Langweid, Stettenhofen und Achsheim überall abgegeben werden können.

In Handys verarbeitet sind wertvolle Metalle wie Gold, Silber oder Platin, deren Abbau in anderen Regionen der Erde oft mit großen Problemen für Menschen und Umwelt verbunden ist. Große Flächen würden für ihre Gewinnung zerstört, heißt es in einer Veröffentlichung der Gemeinde Langweid. "Die Arbeit in den Minen ist häufig gefährlich, der Lohn gering und Kinderarbeit keine Seltenheit."

SIM- und Speicherkarten bei Althandys entfernen

Umso wichtiger sei es, dass Mobiltelefone lange genutzt werden und anschließend nicht in der Schublade verschwinden, sondern recycelt werden. "So können Rohstoffe zurückgewonnen werden und auch der illegale Export von Elektroschrott in Länder des Südens wird vermieden." Alle gesammelten Handy werden fachgerecht recycelt oder, wenn sie noch verwendbar sind, nach einer professionellen Datenlöschung weiterverwendet. Vor der Abgabe des Geräts sollten möglichst auch SIM- und andere Speicherkarten entfernt werden.

Ein Teil des Erlöses aus der Recycling-Aktion (50 Cent pro Handy) kommt Bildungsprojekten über Mission Eine Welt und das Eine-Welt-Netzwerk Bayern in Liberia, El Salvador und Bayern zugute. Weitere Informationen gibt es unter handyaktion-bayern.de.

Acht Sammelstellen im Langweider Gemeindegebiet

Insgesamt acht Sammelstellen stehen nun bis zum Montag, 28. Februar, im Gemeindegebiet zur Verfügung. Es sind dies die Aral-Tankstelle Beducker, Donauwörther Straße, der Maierhof, Feigenhofer Straße, die Gemeindebücherei, Deuringer Straße, die Grund- und Mittelschule, Schulstraße (nur für Schülerinnen und Schüler), die Kinder- und Familienhilfe, Schubertstraße, die Kreissparkasse, Augsburger Straße, Müller Getränke, Augsburger Straße, sowie im Rathaus, Zimmer E13, Augsburger Straße.

An den genannten Orten befindet sich jeweils eine Sammelbox, in welche die ausgedienten Mobiltelefone eingeworfen werden können. Akkus müssen allerdings vorab entfernt werden. Auch Ladekabel, Kopfhörer und anderes Zusatzmaterial können nicht entgegengenommen werden.