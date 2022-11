Rennradfahrer kracht in Langweid in Auto

Ein Rennradfahrer ist nach einem Unfall in Langweid ins Krankenhaus gebracht worden. Der 47-Jährige fuhr mit seinem Rad in ein Auto.

Ein 47-Jähriger ist nach einem Unfall in Langweid ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizei übersah der Rennradfahrer den Wagen einer 51-Jährigen, der am Dienstag gegen 14 Uhr in der Alpenstraße stand. Der Radfahrer krachte in das Heck des Autos, stürzte und zog sich mehrere leichte Verletzungen zu, heißt es im Bericht der Polizei. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 1100 Euro. (kinp)