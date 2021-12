Langweid

06:00 Uhr

Riesige Bahn-Werkstatt: Bald rollen die ersten Züge in die Hallen in Langweid

Abgeordneter Georg Winter, Bürgermeister Jürgen Gilg und Bauleiter Christian Bücker (TMH) vor dem neuen Bahnbetriebswerk für die Wartung von Zügen in Langweid-Foret - die mittlere Halle geht bereits kommende Woche in Betrieb, die Hallen links und rechts sowie das Verwaltungsgebäude folgen wenig später.

Plus Die Firma TMH wird in Langweid in riesigen Hallen tonnenschwere Züge warten. Nach nur einem halben Jahr Bauzeit soll der Betrieb schon in der kommenden Woche starten.

Von Philipp Kinne

Erst Mitte Juni hatte der Bau begonnen, bald sollen schon die ersten Züge einrollen. In Langweid entstand in den vergangenen Monaten eine Werkstatt, die allein durch ihre Größe beeindruckt: 180 Meter lang und acht Meter hoch. Die erste von drei geplanten Hallen ist fertig. Dort sollen künftig tonnenschwere Züge gewartet werden. In den nächsten Tagen startet der Testbetrieb.

