Silvano Tuiach tritt "Grad mit Fleiß" für Ugandahilfe Langweid auf

Beim Kabarett kann man Silvano Tuiach nichts vormachen, er kennt es in- und auswendig, seit er in den frühen 1980er-Jahren mit ersten Programmen auf der Bühne stand. Nun ist er wieder unterwegs. Nach den Erfahrungen der letzten zweieinhalb Jahre ist sein Motto "Grad mit Fleiß". Für seinen Auftritt am Sonntag, 25. September, ab 19 Uhr im Pfarrsaal Stettenhofen zugunsten der Ugandahilfe Langweid verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

In "Grad mit Fleiß" geht der Geisterfahrer der Frage nach, welche Berufe für ihn noch infrage gekommen wären. Rechtsanwalt? Fußballspieler? Oder auch Pfarrer, denn er war in seiner Jugend Ministrant, den "Beichtspiegel" kann er noch auswendig. Ein Jugendfreund lädt den Kabarettisten in sein "Smarthome" ein, und da erlebt er ein Wechselbad der Gefühle.

Und der Geisterfahrer gibt Charakteristika von den Typen, die täglich am meisten nerven. Im Nebenberuf ist der Geisterfahrer auch noch Büchervertreter beim Augsburger "Sodala"-Verlag. Klar, das Thema "Augschburg" und der "Augschburger" kommen nicht zu kurz. Wie eine neue Episode vom "Ranzmayr".

Für das Kabarett "Grad mit Fleiß!" mit Silvano Tuiach am Sonntag, 25. September, ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal Stettenhofen verlosen wir dreimal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Donnerstag, 22. September, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt den Namen einer Figur, mit der Tuiach den raunzigen Augsburger aufleben lässt.

Karten für die Veranstaltung zum Preis von 19 Euro gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei Getränke Müller in Langweid, Ludwig Pröll, Telefon 0172/8649546 (auch WhatsApp) oder E-Mail uganda-langweid@t online.de sowie Schreibwaren Nettel, Gersthofen. (lig)