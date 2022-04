Skurrile Naturgeschichten im Kulturbahnhof Langweid

Auch der Kulturbahnhof in Langweid bietet wieder Programm an. Den Auftakt machte eine Autorenlesung. Da gab es Skurriles aus der Pflanzenwelt zu erleben.

Ein paar der rund 3000 verschiedenen Pflanzenarten, die es in Deutschland gibt, samt der eng mit ihnen verbundenen Tiere stellte Ewald Weber am Sonntagabend im Kulturbahnhof Langweid vor. Der Schweizer Biologe, Hochschuldozent und Sachbuchautor lehrt seit 2008 an der Universität Potsdam. Was er den Zuhörern bei seiner Lesung mitteilte. Die nächste Veranstaltung im Kulturbahnhof ist schon geplant.

Ewald Weber schreibt über die Zusammenhänge in der Natur, zeigt botanische Wunder auf und verrät seinen Lesern auf unterhaltsame Weise auch, warum ein Fisch lieber eine Alge wäre. Im Kulturbahnhof las er vor vollem Haus aus seinem neuesten Buch "Wo die wilden Pflanzen wohnen", in dem es spannende und skurrile Geschichten aus der Natur zu entdecken gilt. Wer weiß denn schon, dass es eine wilde Biene gibt, die ihre Kinderstube ausschließlich mit den satt roten Blütenblättern des Klatschmohns auskleidet. Oder dass der gelb leuchtende Löwenzahn in über 300 Arten vorkommt. Welche Löcher in den Haselnüssen auf vegetarische Räuber hinweisen, wissen die Gäste der Lesung jetzt auch.

So schmecken dem Publikum in Langweid wilde Kräuter

Wie wilde Kräuter schmecken, konnte das Publikum in den Pausen der geistigen Nahrung ausprobieren. Ins Menü zur Lesung mischten sich "wilde" Zutaten wie Sauerampfer und zarte Brennnesselblättchen. "Lecker", waren die Kommentare überraschter Gaumen.

Schon im Mai steht die nächste Lesung mit Menü im Kalender. Am Dienstag, 3. Mai, gibt es kabarettistische Bühnenliteratur mit Mitzi Irsaj und Moses Woff. Die beiden Münchner Kindl versprechen tief in die bayerische Seele blickende Texte mit Gespür für Menschen und die Realsatire des Alltags. Vorher winkt das 2. Kulturkino im Kulturbahnhof. Am Freitag, 29. April gibt es wieder um 20 Uhr einen Film mit Einführung, Diskussion und Popcorn. Mehr zu den Angeboten und kommenden Veranstaltungen von Buch7 und des Kulturbahnhofs gibt es unter www.buch7.de und www.buch7-kulturbahnhof.de.