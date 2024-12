So begründet das Landratsamt die Schließung der Schule in Langweid

Vor den Weihnachtsferien mehr als eine ganze zusätzliche Woche zu Hause bleiben, wie die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Grund- und Mittelschule in Langweid - das klingt im ersten Moment schön, hat aber einen ernsten Hintergrund. Bereits am Mittwoch vergangener Woche waren dort so viele Personen erkrankt, dass Schul- und Gesundheitsamt im Landkreis Augsburg gemeinsam die Schließung der Schule beschlossen hatten. Seitdem findet der Unterricht auf Distanz statt, in den Mittelschulklassen vor allem digital, in der Grundschule auch über Arbeitsaufträge und Arbeitsblätter. Die Entscheidung habe man sich nicht leichtgemacht, heißt es jetzt aus dem Landratsamt.

