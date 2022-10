Die Pizzeria am Sportheim in Langweid schließt

Plus Damit ist das Sportheim erstmals seit 25 Jahren ohne Pächter. Das merken auch die Langweider.

Wenn man die Tür ins Langweider Sportheim öffnet, riecht es nicht nach muffligen Sportsachen. Es duftet nach Knoblauch, frischem Brot und fruchtiger Tomatensoße. Doch damit ist nun Schluss. Pächter Pietro Dragone schließt seine Pizzeria zum Ende des Monats. Wie es weitergeht, weiß auch der FC Langweid als Besitzer der Räumlichkeiten noch nicht.