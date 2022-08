33-Millionen-Projekt: In Langweid startet der Schulneubau

Plus Jahrelang wurde an einer neuen Grund- und Mittelschule für Langweid geplant. Jetzt haben die Bauarbeiten offiziell begonnen. Wann die Kinder einziehen sollen.

Schüler und Bautrupps haben sich in Langweid zu Ferienbeginn die Klinke in die Hand gegeben. Der lange geplante und vorbereitete Neubau der Grund- und Mittelschule hat begonnen. Wann die Schüler dort einziehen sollen.