Zeuge beobachtet Unfallflucht in Stettenhofen

Eine 89-Jährige fährt mit ihrem Auto gegen einen geparkten Wagen. Ein Zeuge beobachtet, wie die Dame davonfährt, und informiert die Polizei.

Mit ihrem Auto ist eine 89-Jährige laut Polizei gegen einen geparkten Wagen gefahren. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Mühlstraße in Stettenhofen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, soll die Dame nach dem Zusammenstoß davongefahren sein.

Ein Zeuge notierte das Kennzeichen der Unfallfahrerin in Stettenhofen

Das beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, der sich das Kennzeichen notierte und die Polizei rief. So konnte die Verursacherin schließlich ermittelt werden, teilt die Polizei mit. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 150 Euro. (kinp)