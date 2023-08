Langweid

17:46 Uhr

Trauer nach Bluttat in Langweid: Gedenkgottesdienst findet am Sonntag statt

Zwei Frauen und ein Mann wurden am Freitagabend in Langweid erschossen. Am Sonntag findet in der Gemeinde nun ein Gedenkgottesdienst statt.

Nach der schrecklichen Bluttat in Langweid herrscht große Trauer. Zwei Frauen und ein Mann wurden dort am Freitagabend erschossen. Zwei weitere Menschen wurden durch Schüsse schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter Gerhard B. sitzt in Untersuchungshaft. Am Sonntag um 15 Uhr findet nun ein Gedenkgottesdienst statt. Gedenkgottesdienst am Sonntag um 15 Uhr Geplant ist ein ökumenischer Wortgottesdienst der vom evangelischen Dekan Frank Kreiselmeier und vom katholischen Pfarrer Pfarrer Victor Roger Nkou Fils gestaltet wird. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 6. August, um 15 Uhr in der Kirche St. Vitus in Langweid statt (Augsburger Straße 32). Er steht unter dem Motto "Langweid trauert". Es handelt sich dabei nicht um eine Beisetzung der Opfer. Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg (CSU) geht davon aus, dass der Gottesdienst gut besucht sein wird. Falls die Kirche voll sein sollte, wird der Gedenkgottesdienst über Lautsprecher ins Freie übertragen. (kinp) Alle Neuigkeiten und Entwicklungen zum mutmaßlichen Dreifachmord in Langweid finden Sie hier.

