Übung in Langweid: Die Feuerwehr simuliert einen Firmenbrand

Alle vorhandenen Kräfte bündeln und gefährliche Situationen meistern. Die Freiwillige Feuerwehr musste dies bei ihrer Hauptübung zeigen. Wie das gelungen ist.

Was tun, wenn es bei einer Firma brennt und Menschen verletzt sind? Dieser und noch weiteren Aufgaben mussten sich die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Langweid bei ihrer Hauptübung stellen. Dabei waren vielseitige Fähigkeiten gefragt. Wie die Bilanz am Ende ausgefallen ist.

Das Betriebsgelände der Firma Centrum-Service GmbH in der Langweider Lechwerksiedlung war das Ziel der Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Langweid. Das Unternehmen bot mit seinem weitläufigen Grundstück optimale Bedingungen, um das Zusammenwirken der gesamten aktiven Mannschaft auf den Prüfstand zu stellen. Rund 40 Feuerwehrleute zeigten einen koordinierten Übungsablauf.

Die Drehleiter kam bei der Hauptübung der Feuerwehr Langweid zum Schutz der Nachbarhallen zum Einsatz. Foto: Tabea Everett

Das Einsatzszenario stellte ein brennendes, direkt vor einer Halle geparktes Firmenfahrzeug dar. Der Brand griff bereits auf die Halle über, sodass zusätzlich zwei Personen aus dem Gebäude gerettet werden mussten. Die Langweider Wehr rückte mit sechs Einsatzfahrzeugen aus, wobei auch die beiden Jugendgruppen mit von der Partie waren.

Während die Personenrettung startete, wurde die brennende Halle von mehreren Seiten mit Wasser gelöscht. Hierfür wurde zum einen auf der Südseite des Brandobjektes eine Wasserversorgung aus dem Lechkanal hergestellt. Auf der anderen Seite kam die Drehleiter mit ihrem Wasserwerfer zum Schutz der Nachbarhallen zum Einsatz. Das Hilfelöschfahrzeug war für die Löschung des Fahrzeugbrandes zuständig und sorgte für die Wasserversorgung des Atemschutzes. Am Ende waren die beiden vermissten Personen gerettet und sowohl der Brand des Fahrzeuges als auch der Halle erfolgreich gelöscht. Bei der Manöverkritik lobte Kommandant Markus Kopold den reibungslosen Übungsverlauf und die aktive Wehr für die tolle Leistung während des Feldbrand-Einsatzes am 13. Juli in Stettenhofen.

Langweids Feuerwehr ehrt zwei verdiente Mitglieder

Danach wurden zwei verdiente Personen geehrt: Kommandant Kopold sprach Helmut Auhuber für seinen langjährigen Dienst in der Langweider Feuerwehr großen Dank aus und gratulierte ihm gleichzeitig zum 65. Geburtstag. Da laut Vorschrift jedes Mitglied im Alter von 65 Jahren vom aktiven Feuerwehrdienst zurücktreten muss, erhält Helmut Auhuber ein kleines Geschenk zum Dank. Auhuber, welcher seit 1990 Mitglied ist und lange im Vorstand tätig war, bedankte sich herzlich: "Die Feuerwehr Langweid war für mich immer eine zweite Familie und wird es auch in Zukunft bleiben."

Max Biele wurde ebenso für seine langjährige Tätigkeit im Verein geehrt. Die Ehrung des Landkreises Augsburg fand bereits statt. Max Biele war nicht nur lang im Vorstand tätig, sondern auch seit 1994 Gerätewart. Nach 28 Jahren übergibt er dieses Ehrenamt in die Hände von Holger Pauli. (AZ)