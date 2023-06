Unbekannte knacken Tankschloss eines Lkw und zapfen 120 Liter Diesel ab

Erneut kommt es zum Diebstahl von Diesel. Diesmal werden an einem Lastwagen auf dem Parkplatz am Oskar-Gschwilm-Weg 120 Liter abgezapft.

Erneut haben Dieseldiebe im Augsburger Land zugeschlagen. Nachdem vor wenigen Tagen in Hirblingen knapp 700 Liter abgezapft wurden, brachen die Täter nun in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Tankdeckel eines Lastwagens in Langweid auf.

Die Täter zapfte aus dem Tank laut Polizei rund 120 Liter Diesel im Wert von etwa 200 Euro ab. Der Lastwagen stand auf dem Parkplatz am Oskar-Gschwilm-Weg.