Unbekannte stehlen Dachrinnen von einem Gartenhaus

Unbekannte montieren in Langweid Dachrinnen von einem Gartenhaus ab. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei im mittleren dreistelligen Bereich.

In Langweid haben Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmorgen Regenrinnen von einem Gartenhaus gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Verantwortlichen des Kleingartenvereins am Oskar-Gschwilm-Weg am Sonntagmorgen auf, dass an einem Gartenhaus die rund zwölf Meter langen Kupferrinnen fehlten.

Der Diebstahlwert liegt nach Angaben der Polizei wohl im mittleren dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden geben, sich unter 0821/323-1810 zu melden. (jly)

