Unbekannter beschädigt in Langweid Scheibe eines Transporters

Jemand schlägt in Langweid mit einem Gegenstand so heftig gegen die Scheibe eines geparkten Transporters, dass ein Schaden von rund 500 Euro entsteht.

Ein Transporter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in Langweid beschädigt worden. Das Fahrzeug stand in der Gartenstraße.

Nach Auskunft der Polizei schlug der Täter so heftig mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Windschutzscheibe, dass ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht in der Gartenstraße etwas Verdächtiges gehört oder beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)