Unbekannter beschimpft Mitarbeiter in Langweider Supermarkt

Mächtig Stress machte ein Unbekannter in einem Supermarkt in Langweid. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Zu einem unschönen Vorfall kam es am Mittwoch gegen 12 Uhr in einem Supermarkt in Langweid. Das berichtet die Polizei. Demnach soll ein Mann in dem Markt an der Foretstraße ziemlich unhöflich geworden sein. Da er sich an der Kasse unangemessen verhielt, sprach ihn eine Kassiererin an, heißt es im Bericht der Beamten. Daraufhin rastete der Mann offenbar aus.

Er beleidigte zunächst die Kassiererin und andere Mitarbeiter. Als dann der Filialleiter kam, soll der Mann den Arm gehoben und mit Schlägen gedroht haben. Dann verließ er den Laden. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes laufen, teilt die Polizei mit. (kinp)