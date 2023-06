Unbekannter bricht in Gaststätte in Langweid ein

In einer Gaststätte in Langweid sei eingebrochen worden, berichtet die Polizei. Offenbar hatte es der Unbekannte auf einem Geldautomaten im Lokal abgesehen.

Einbruch in einer Gaststätte in Langweid: Wie die Polizei berichtet, brach der Unbekannte in der Nacht auf Montag in das Lokal ein. Wie er sich Zugriff verschaffte, ist noch unklar. In dem Gebäude wurden laut Polizei ein Geldautomat aufgebrochen und Bargeld entwendet. Zudem wurde Equipment aus dem Lokal gestohlen. Zum Beute- und Sachschaden macht die Polizei aktuell keine Angaben. Die Ermittlungen laufen. (kinp)