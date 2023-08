Unbekannter klaut Anhänger in Langweid

In Langweid ist ein Anhänger gestohlen worden. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Anhänger ist vermutlich am vergangenen Donnerstag in Langweid gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach stellt der Eigentümer seinen Hänger der Marke Thule an der Flurstraße ab. Er sicherte diesen mit einer Anhängerklaue, heißt es im Bericht der Polizei. Dennoch war der Hänger am Montag verschwunden. Der Schaden liegt bei mindestens 1000 Euro, schätzen die Beamten. (kinp)