Unbekannter klaut Geld aus Imbisswagen in Langweid

Ein Unbekannter ist in einen Imbisswagen in Langweid eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich die Tat bereits in der Nacht auf den vergangenen Freitag. Der Täter soll zunächst ein Schloss an dem Wagen auf einem Pendlerparkplatz an der Karwendelstraße aufgebrochen haben. Gestohlen wurde Bargeld im dreistelligen Bereich, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzt sie auf 150 Euro. Die Beamten suchen nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)

