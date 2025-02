Unbekannter schlägt Spiegel von Autos ab

Die Außenspiegel von zwei Autos in Langweid sind von einem Unbekannten abgeschlagen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montag auf einem Grundstück in der Waldstraße. Der Täter betrat dieses und schlug an den beiden Autos die rechten Außenspiegel ab, heißt es im Bericht der Polizei. Dadurch entstand dem Geschädigten ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Außenspiegel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis