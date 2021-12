Unbekannter stiehlt in Langweid einen Satz Sommerreifen

Als ein Mann von der Arbeit zurückkehrt, ist sein kompletter Satz Sommerreifen aus der Tiefgarage in der Karwendelstraße verschwunden.

Auf Sommerreifen hatte es ein Dieb am Tag des Winteranfangs abgesehen. Er stahl am Dienstag einen kompletten Satz aus einer Tiefgarage in der Karwendelstraße.

Als der Besitzer am Morgen zur Arbeit fuhr, standen die Reifen noch an Ort und Stelle. Als er jedoch gegen 17 Uhr zurückkehrte, war sein kompletter Satz Sommerreifen verschwunden. Der Dieb muss laut Polizei beim Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Der Diebstahlschaden beläuft sich im unteren vierstelligen Bereich. (thia)