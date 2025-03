In Langweid ist ein Starkstromkabel samt Verlängerung gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach verschwand das Kabel in der Nacht auf Mittwoch. Es verband die Station der Wasserwacht am Baggersee mit einem Verteilerkasten. Der Gemeinde Langweid entstand durch den Diebstahl ein Sachschaden in Höhe von mindestens 100 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

Starkstromkabel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Langweid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis