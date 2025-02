Vermutlich mit einem Stein warf ein Unbekannter laut Polizei am Donnerstagnachtmittag die Glasscheibe einer Haustür in Langweid ein. Die Tat soll sich zwischen 13.50 Uhr und 14.10 Uhr in der Augsburger Str. zugetragen haben. Es entstand dadurch ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht unter Telefon 0821/323-1810 nach Hinweisen. (sry)

