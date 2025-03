Unbekannter wirft Scheibe eines Bushäuschens ein

Die Scheibe eines Bushäuschens in Langweid ist von einem Unbekannten mit einem Stein eingeworfen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich die Tat vermutlich in der Zeit zwischen dem vergangenen Dienstag und Freitag. Das Bushäuschen befindet sich in der Langweider Flurstraße. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen zu melden. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)

