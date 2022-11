Unfall auf der B2 bei Langweid: Mindestens ein Schwerverletzter

Auf der B2 bei Langweid kommt es am Dienstagmorgen zu einem Unfall. Mehrere Menschen sind verletzt, mindestens einer davon schwer. Der Verkehr staute sich kilometerlang.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmorgen auf der B2 bei Langweid ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden mindestens zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Auskünften der Polizei gibt es mindestens einen Schwerverletzten.

Nach einem Unfall auf der B2 bei Langweid am Dienstagmorgen sind mehrere Menschen verletzt. Foto: Marcus Merk

Stau auf der B2 nach Unfall bei Langweid

Bislang steht fest, dass drei Autos in den Unfall verwickelt sind, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr ereignete. Zum genauen Unfallhergang konnten die Beamten am Dienstagvormittag noch keine Angaben machen. Polizei und Rettungskräfte räumten die Unfallstelle. Zwei Fahrzeuginsassen mussten aus einem Auto herausgeschnitten werden. Die B2 war zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Augsburg komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich kilometerlang. Gegen 9 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. (kinp)