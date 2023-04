Unfall auf der B2: Landtagsabgeordneter Johann Häusler landet im Krankenhaus

Der Politiker kommt mit seinem Audi aus bislang ungeklärter Ursache von der B2 bei Langweid ab und wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Landtagsabgeordnete Johann Häusler ( Freie Wähler) ist Opfer eines Unfalls geworden. Der 71-Jährige war am Montag gegen 16 Uhr allein auf der B2 in Richtung Donauwörth unterwegs als er zwischen Gersthofen und Langweid die Kontrolle über seinen Audi verlor. Die Polizei bestätigt den Unfall auf Nachfrage unserer Redaktion.

Landtagsabgeordneter Johann Häusler von den Freien Wählern hatte einen Unfall auf der B2. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Demnach landete der Wagen im Bereich einer Kurve in einer Böschung. Nachdem Zeugen den Notruf gewählt hatten, wurde der 71-Jährige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Weshalb er von der Straße abkam, ist unklar. Weitere Unfallbeteiligte gibt es nicht. Zum Sachschaden konnte die Polizei am Dienstag noch keine Angaben machen. Augenscheinlich ist das Fahrzeug des Abgeordneten stark beschädigt.

Landtagsabgeordneter nach Unfall auf B2 im Krankenhaus

Im Gespräch mit unserer Redaktion versichert Häusler, dass es ihm inzwischen wieder gut geht. Die Nacht zum Dienstag verbrachte er vorsorglich im Krankenhaus. Am Dienstag standen noch Untersuchungen an. Wie es zum Unfall kam, kann Häusler sich nicht erklären. Auf dem Rückweg von einer privaten Feier sei ihm plötzlich schwindlig geworden. Kurz vor einer Grünbrücke bei Langweid habe er die Kontrolle über sein Auto verloren. Alkohol spielte dabei keine Rolle, wie ein durchgeführter Test beweist. Wie lange der Abgeordnete noch im Krankenhaus bleiben muss, war am Dienstag unklar. Häusler selbst ist bereits wieder guter Dinge: "Ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt." (kinp)