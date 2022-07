Unfallflucht in Langweid: Polizei sucht Zeugen

Außer einer Entschuldigung hat am Samstagabend ein Autofahrer nach einem Unfall bei Langweid nichts hinterlassen.

Laut Polizei war es in der Weberstraße an der Abzweigung zur alten B2 in Langweid am Samstag gegen 22.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Zunächst habe der abbiegende Unfallbeteiligte auch angehalten, sich entschuldigt, sei aber anschließend weitergefahren, ohne Namen oder Erreichbarkeit zu hinterlassen. Da im Moment nur ein Teilkennzeichen des dunklen BMW bekannt ist, bittet die Polizei Gersthofen um Hinweise unter Telefon 0821/323-1810. (dav)

