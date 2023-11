Verein Hilfe ConKret sammelt wieder für Rumänien und Ukraine

Noch im Dezember will der Verein Hilfe ConKret Hilfsgüter nach Rumänien und in die Ukraine bringen. Diese Artikel werden dringend benötigt.

Einen neuen Hilfstransport plant der Verein Hilfe ConKret in Langweid. „Der Winter ist die schwierigste Zeit für arme Menschen. Wir werden deshalb noch im Dezember einen großen Lastwagen nach Satu Mare in Rumänien und einen kleinen Transport nach Chernihiw in die Ukraine schicken“, erklären Christine und Heinz Koutecky vom Organisationsteam. Dringend gebraucht werden daher warme Kleidung - Jacken, Pullover, Unterwäsche, Socken,Hosen, Mützen, Handschuhe und Schals sowie Schlafsäcke, Decken und Gymnastikmatten. Weiter besteht Bedarf an Hygieneartikeln wie Seifen, Duschgel, Shampoos sowieWindeln für Babies und Erwachsene und Einlagen und Verbandsmaterial. Angenommen werden auch haltbare Lebensmittel. Hier wird darum gebeten, statt Vielfalt lieber eine Sorte in einer größeren Menge zu kaufen.

Der nächste Sammeltermin in Langweid steht fest

Gesammelt werden außerdem Kinderspielsachen, Kinderartikel und Sportsachen sowie alle anderen gut erhaltenen Sachspenden jeglicher Art. „Um kleine Weihnachtspäckchen für Menschen vor Ort füllen zu können, werden wir einen Geldbetrag dem Direktor der Caritas Satu Mare, Dr. Ioan-LaurentiuRoman überweisen“, so die Helfer weiter. „Deshalb sind wir auch dankbar für jede Geldspende.“ Der nächste Sammeltermin ist am Samstag, 2. Dezember, in der Meitinger Straße 2a in Langweid.

