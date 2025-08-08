Vier Tage Feuer und Flamme zum 150. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Langweid

Auftakt für die Jubiläumsfeier war der Einzug der Vereinsfahnen unter musikalischer Begleitung des Musikvereins Langweid ins Festzelt. Festleiter Fabian Greppmeier und Patrick Theis begrüßten die zahlreich erschienenen Gäste. „Dieses Fest wurde in den vergangenen zweieinhalb Jahren durch den Festausschuss auf die Beine gestellt. Wir freuen uns auf vier unvergessliche Tage.“ Erster Höhepunkt waren die Ehrungen verdienter aktiver und passiver Mitglieder, von Landrat Martin Sailer, der Kreisbrandinspektion und den Führungskräften der Langweider Wehr durchgeführt. Den Bieranstich übernahmen die Schirmherren Bürgermeister Jürgen Gilg und Stephan Kramer, bevor die Partyband Solid Age loslegte. Mit ihrer abwechslungsreichen Mischung aus Pop, Rock und Brass sorgten die Musiker für einen stimmungsvollen Abend. Am zweiten Tag folgte die Brandlöschparty – diesmal im XXL-Format, direkt im Bierzelt. Mit den Partysounds von DJ Spirit und Bayern 3 DJ Tonic wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

Buntes Programm für die ganze Familie

Das Wochenende war als Familien- und Mitmachprogramm gestaltet: Den Start machte das Lebendkickerturnier, zu dem sich vorab acht Mannschaften gemeldet hatten. Am Ende nahmen „Die Hackstöcke“ den Sieg mit nach Hause und sicherten sich ein 30-Liter-Bierfass. Neben dem Auftritt des Jugendorchesters zeigte die Langweider Jugendfeuerwehr eine routinierte Übung. Weitere Highlights waren eine Fettexplosion, eine Tauchübung im Tauchcontainer der Berufsfeuerwehr Augsburg und die Fahrzeugschau auf dem Festplatz. Ein Kinderkarussell, Kinderschminken und Schiffschaukelfahrten rundeten den Samstagnachmittag ab, bevor abends die Band „Rotzlöffl“ für riesengroße Partystimmung sorgte.

Festumzug mit Fahnenweihe

Abschluss war am Sonntag beim Festumzug. Bereits um 6 Uhr starteten die zehn Festdamen mit einem Teil des Festausschusses und dem Musikverein zum traditionellen Weckruf durch die Gemeinde. Feierlich begann der Festgottesdienst, der von Pfarrer Stahl zelebriert wurde. In seiner Predigt lobte er den Einsatz und Mut der Feuerwehrleute. Die Fahnenbänder der Langweider Feuerwehr sowie des Patenvereins Rehling wurden geweiht. Später folgte ein beeindruckender Festumzug mit rund 90 Gruppen durch die Straßen Langweids. Auch ein kräftiger Regenschauer konnte der Stimmung bei Publikum und Vereinen nichts anhaben. Das Jubiläum klang mit den Original D’Lechtaler Musikanten aus Thierhaupten aus.

