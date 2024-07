Von Sonnenschutz bis Baumbepflanzung

Der Bau- und Förderverein St. Vitus Langweid blickte bei seiner Mitgliederversammlung nicht nur zurück, sondern zeigt auch auf, welche Projekte noch geplant sind.

Der Bau- und Förderverein St. Vitus Langweid hat sich zu einer Mitgliederversammlung getroffen. Die Verantwortlichen berichteten über die Aktivitäten des Vereinsjahres 2023. Der Förderverein konnte wieder schnell und unkompliziert für Projekte der katholischen Pfarrei St. Vitus hilfreich tätig sein. Der beliebte St. Vitus-Kalender wurde auch für das Jahr 2024 in gewohnt hoher Qualität realisiert. Im aktuellen Jahr sind einige Projekte in der Pfarrkirche St. Vitus, im Pfarrheim und in den Kindergärten in der Planung.

Der umfassende Bericht des geschäftsführenden Vorsitzenden Heinrich Böckhorst zeigte auf, dass die Vereinsaktivitäten auch im Jahr 2023 einen guten Verlauf nahmen. Besonders freute er sich, dass auch für das Jahr 2024 wieder der allseits beliebte St. Vitus-Kalender realisiert werden konnte. Stellt der Kalender doch ein wichtigstes Instrument zur Mittelgewinnung des Fördervereins dar. Aber auch der relativ stabile Mitgliederstand von 119 Vereinsmitgliedern garantierte ein namhaftes Beitragsaufkommen. Und wofür wurden die Mittel eingesetzt? Böckhorst konnte hierzu auf eine erkleckliche Anzahl von kleineren und größeren unterstützten Projekten verweisen. Der größte Posten war hierbei ein Reparaturkostenzuschuss für den Sanitärbereich in der Kita Philipp Neri.

Die geplante Neuanschaffung von Stühlen und Tischen für das Pfarrheim konnte wegen noch zu klärender Aspekte nicht umgesetzt werden. In Zeiten knapper Kassen wäre oftmals eine Finanzierung von kirchlichen Projekten ohne den Förderverein nicht möglich gewesen. Pfarrer Pater Piotr Kuzma, von Amts wegen Vorsitzender des Fördervereins, konnte wegen eines kurzfristigen amtlichen Termins der Sitzung nicht vorstehen. Im Vorfeld der Versammlung betonte Pater Kuzma aber erneut seine letztjährige Aussage zum Förderverein: „Als verantwortlicher Pfarrer bin ich sehr dankbar, mit dem Bau- und Förderverein St. Vitus einen starken Partner für schnelle und unkomplizierte Hilfe an der Seite zu haben“. Auch Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg, selbst Beisitzer des Fördervereins, zollte in seinen Grußworten Anerkennung für die geleistete Arbeit.

Den Kalender gibt es in Langweid auch 2025 wieder

Besonders hob er den engen Austausch zwischen kirchlicher und politischer Gemeinde hervor. Den St. Vitus-Kalender bezeichnete er als Bereicherung für den Ort. Hierzu konnte Gilg bereits verraten, dass die Produktion des Kalenders auch für das Jahr 2025 sichergestellt wäre. Der Verleger Willy Schweinberger wird für die Kalenderproduktion wieder das Spnosoring übernehmen. Anne-Marie Püschel konnte als Kassenverwalterin auf eine solide finanzielle Struktur des Vereins verweisen. Die Entlastung des Vorstands war nur noch Formsache. Im aktuellen Jahr sollen alle satzungsgemäßen Objekte mit Förderungen bedacht werden. Das größte Projekt stellt die Realisierung eines Sonnenschutzes für den Kindergarten St. Vitus dar. Die anfallenden Investitionskosten werden dabei gemeinsam mit der Gemeinde Langweid übernommen. Im Kindergarten Philipp Neri soll die Ertüchtigung der Außenbeleuchtung und der Wegesicherung gefördert werden. Das Gelände um das Pfarrheim soll eine Ergänzung der Baumbepflanzung erfahren. Und nicht zuletzt soll die Überarbeitung von sakralen Gegenständen aus der Pfarrkirche St. Vitus finanziert werden.