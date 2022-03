Warum für die neue Langweider Schule Bäume weichen müssen

Plus Bis zum Baubeginn dauert es zwar noch eine Zeit. Dennoch werfen die Arbeiten für den Langweider Schulneubau ihre Schatten voraus. Zunächst mussten Bäume weichen.

Bald soll es losgehen mit dem Neubau der Grund- und Mittelschule in Langweid. Dafür mussten rund 60 Bäume weichen, um das Baufenster frei zu machen. Während der Sommerferien sollen die lärmintensiven Bodenarbeiten durchgeführt werden um den Schulbetrieb im Bestandsgebäude möglichst wenig zu stören. Doch das ist noch nicht alles.