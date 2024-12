Weil so viele Kinder krank sind: Online-Unterricht in Langweid

An der Grund- und Mittelschule breitet sich eine massive Krankheitswelle aus. 232 Schülerinnen und Schüler und aktuell 17 Lehrkräfte sind krank. Das ist etwa die Hälfte aller Kinder. Um die Krankheitswelle zu brechen, findet der Unterricht für den Rest der Woche in digitaler Form statt. Das bestätigt eine Sprecherin des Landratsamts auf Nachfrage unserer Redaktion.

Das Krankheitsbild der Kinder sei gemischt, erklärt die Sprecherin des Landratsamts unserer Redaktion. Viele Kinder seien erkältet, haben Keuchhusten oder die Grippe.

Die Schule hat eine Notbetreuung eingerichtet. In einem Schreiben an die Eltern wird darum gebeten, diese nur in Anspruch zu nehmen, wenn es nicht anders geht. Aktuell geht die Schulleitung davon aus, dass der Unterricht am Montag wieder regulär stattfinden kann. Sollte die Zahl der erkrankten Schülerinnen und Schüler konstant bleiben oder steigen, sollen die Eltern über mögliche weitere Maßnahmen in Kenntnis gesetzt werden. (kinp)