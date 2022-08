Langweid

06:00 Uhr

Weltreisender wird als Koch im Augsburger Land sesshaft

Plus In der Gastronomie fehlt Personal. Für den Koch Martin Kalchschmid gibt es aber keinen schöneren Beruf. Der führte den 49-Jährigen schon beinahe um die ganze Welt.

Von Diana Zapf-Deniz

In kaum einer Branche fehlt aktuell so viel Personal wie in der Gastronomie. Während des Lockdowns haben sich offenbar viele Servicekräfte einen neuen Job gesucht. Auch in der Küche fehlt es laut Branchenverbänden an Arbeitskräften. Dennoch, sagt Koch Martin Kachschmid aus Langweid: "Es ist ein schöner, kreativer Beruf." Die Liebe zu seinem Handwerk ist im Gespräch mit dem 49-Jährigen zu spüren. Als Koch bereiste er schon die halbe Welt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen