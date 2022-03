Langweid

Werden Go-Ahead-Züge in Langweid trotz des Ukrainekriegs noch gewartet?

Plus In einer neuen Halle in Langweid werden Züge der Firma Go-Ahead gewartet. Die Muttergesellschaft des Wartungsunternehmens ist in Russland. Wirkt sich der Ukrainekrieg auf den Betrieb aus?

Von Gerald Lindner

Eines der größten Bauprojekte in Langweid der letzten Jahre ist eine Wartungshalle im Gewerbegebiet. Hier werden die Züge von Go-Ahead instandgehalten, welche den Eisenbahn-Regionalverkehr im Allgäu bestreiten. Als Wartungsunternehmen wurde die Schweizer TMH International GmbH engagiert. Deren Muttergesellschaft Transmashholding TMH ist in Russland. Haben der Ukrainekrieg und die beschlossenen Restriktionen gegen Russland nun Bedeutung für die Arbeiten in Langweid?



