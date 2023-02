Autofahrer erfasst bei Westendorf einen 64-jährigen Radler

Beim Überqueren der Gewerbestraße in Westendorf wird ein Radler von einem Auto erfasst und im Gesicht verletzt. Und in Langweid nimmt eine 57-Jährige einem anderem Autofahrer die Vorfahrt.

Ein Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer im Gesicht verletzt worden. Der 64-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Radler war kurz nach 16 Uhr auf dem Radweg von Ostendorf in Richtung Westendorf unterwegs Als er die Gewerbestraße überquerte, erfasste ihn ein 55-jähriger Autofahrer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1600 Euro.

Ebenfalls nicht aufgepasst hat eine 57-jährige Autofahrerin, die um 13.40 Uhr in Langweid von der B2 kam. Sie wollte anschließend in die Kreisstraße in Richtung Rehling einbiegen und nahm einem 50-Jährigen die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro. (thia)