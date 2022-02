Wie ein großer Bär aus Stein nach Langweid-Foret kam

Grimmig schaut ein Bär als Skulptur in der Parkstraße in Langweid-Foret. Doch näher betrachtet, verbindet sich hinter dem Meister Petz eine Geschichte.

Warum steht in der Parkstraße in Langweid-Foret ein großer Bär zwischen den Wohnblöcken, dürfte sich so mancher Passant fragen. Ist der arme Bruno, der als Problembär betitelt einst sein Leben lassen musste, dort in Stein verewigt? Oder hat Langweid einen Bären im Wappen? Beides trifft nicht zu.

Beim Nachforschen zeigt sich: Der mächtige Steinbär ist ein Russe. Genauer gesagt, soll die Skulptur an die russische Heimat der einstigen Bewohner des Viertels erinnern. Ende 1952 bezogen die Familien russischstämmiger Soldaten, die auf der Seite der deutschen Wehrmacht gekämpft hatten, die Wohnblöcke.

Insgesamt 72 Wohnungen wurden in Langweid damals gebaut

Die Bundesvermögensverwaltung hatte damals fünf Häuser mit insgesamt 72 Wohnungen für die Menschen gebaut, die bis dahin in einem Barackenlager in Schleißheim untergebracht waren. Staatenlos konnten die Angehörigen unterschiedlicher Volksgruppen des nun Sowjetischen Staatsgebietes nicht mehr in ihre angestammten Gebiete zurückkehren und fanden nun in Langweid eine neue Heimat. Der Bär hält sich trotz seiner bald 70 Jahre noch immer tapfer. Ein paar Risse im Stein hat er, ansonsten steht er fest auf seinem Podest und zeigt sich unbeeindruckt von den immer mal wieder wackeligen Beziehungen zwischen Ost und West. (sdk)

