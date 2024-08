Polizei stellt Suche nach Vermisstem im Langweider Badesee ein

Mit einem Großaufgebot suchten Rettungskräfte und Polizei nach einem Mann, der laut Zeugen im Badesee in Langweid verschwand. Bereits am Mittwoch gegen 13.30 Uhr wollen mehrere Zeugen einen Mann im Wasser um Hilfe schreien gehört haben. Zwei Zeugen haben laut Polizei beobachtet, wie eine Person untergeht. Doch von dem Mann fehlt auch nach knapp zwei Tagen Suche jede Spur. Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr ist die Suche nach dem Unbekannten ohne Erfolg eingestellt worden, teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Großaufgebot sucht nach Vermisstem im Badesee in Langweid

Die ersten Rettungskräfte starteten die großangelegte Suchaktion bereits am Mittwochnachmittag. Wie das Rote Kreuz mitteilt, wurden am Mittwoch um 13.47 Uhr die ersten Wasserrettungseinheiten alarmiert. Demnach sei eine Person im See untergegangen. Das wurde laut BRK durch mehrere Badegäste bestätigt, die Hilferufe wahrgenommen und den Notruf gewählt hatten. Mit einem Großaufgebot an Wasserrettungseinheiten des Roten Kreuzes, der DLG und der Feuerwehr wurde der See mehrmals und komplett durchsucht. Zum Einsatz kamen neben den Tauchern und Boote auch technisches Gerät, wie Sonar, Aqua Eye und Drohnen. Zwei Hubschrauber flogen zuvor den See ab, ohne Erfolg. Die Suche dauerte am Mittwoch bis 18.45 Uhr an und musste wegen Schlechtwetter und Blitzschlag zunächst abgebrochen werden.

Polizei sucht mit Tauchern nach Vermisstem im Badesee

Am Donnerstagvormittag nahm die Polizei dann erneut die Suche auf. Spezialisten der Bereitschaftspolizei waren dabei, nochmals den kompletten See abzusuchen. Sie waren mit einem Boot auf dem See unterwegs, außerdem suchten Taucher den See ab. Besonders die Stelle, an der Zeugen den unbekannten Mann zuletzt gesehen hatte, wurde genau untersucht, berichtet ein Sprecher der Polizei Gersthofen. Die Zeugen seien allerdings weit entfernt von der Stelle gewesen, als sie den zu ertrinken, drohenden Mann sahen. Einer von ihnen soll noch versucht haben, die in Not geratene Person mit einer Luftmatratze zu retten.

Icon Galerie 9 Bilder Im Langweider Badesee wird nach einem vermissten Mann gesucht. Der Einsatz in Bildern.

Laut Polizei gibt keine Hinweise auf die Identität des von den Zeugen beschriebenen Mannes. Der Polizei Gersthofen liege keine Vermisstenanzeige vor. Auch wurden in der Umgebung des Sees keine Gegenstände oder Fahrzeuge gefunden, die Hinweise auf den Unbekannten geben könnten. Ohne Erfolg wurde die Suche nach dem Unbekannten daher am späten Donnerstag eingestellt.

Tödlicher Unfall in Langweid vor gut zwei Jahren

Erst vor rund zwei Jahren kam es zu einem tödlichen Unfall im Baggersee in Langweid. Zwar hatten unter anderem zwei junge Mädchen noch dabei geholfen, eine 61-Jährige ans rettende Ufer zu bringen. Doch ihre Verletzungen waren so massiv, dass sie im Krankenhaus starb. Nach dem tödlichen Unfall vor gut zwei Jahren bekam der Badesee eine Station der Wasserwacht.