Langweider Verein Hilfe Conkret sammelt nun auch für Menschen in der Ukraine.

Einen Hilfstransport nach Rumänien hat der Langweider Verein Hilfe Conkret schon länger geplant. Jetzt wird aber auch für Menschen in der Ukraine gesammelt.

In der kommenden Woche schickt der Verein Hilfe Conkret in Langweid einen Hilfstransport nach Rumänien. Dafür wurden in den vergangenen Wochen Hilfsgüter und Möbel gesammelt. Der Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine hat nun Christine Koutecky und ihren Mitstreitern vom Verein ein weiteres dringendes Tätigkeitsfeld beschert. Sie haben schon eine Liste von Gütern, die dort am dringendsten gebraucht werden.

Seit dem Balkankrieg Anfang der 1990er-Jahre unterstützt Christine Koutecky Krisenregionen mit Sach- und Geldspenden. 2011 gründete sie den Hilfsverein mit ihrem Mann. Derzeit steht sie in Kontakt mit einem Pfarrer im Westen der Ukraine und einem Ableger der Caritas in Rumänien. Von dort aus könnten schnell Lastwagen mit Hilfsgütern losgeschickt werden. "Aber bislang gibt es noch keine konkreten Pläne", sagt Koutecky. Die medizinische Versorgung stehe momentan im Vordergrund. Diese werde von größeren Organisationen wie dem Roten Kreuz organisiert. Auch Geldspenden seien deshalb wichtig, betont Koutecky.

Am Samstag werden wieder Sachspenden gesammelt

"Bei der nächsten Sammlung am Samstag, 5. März, konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Hilfe in Form von Sachspenden für die Ukraine." Weil das Lager schon wieder sehr voll ist, können an diesem Samstag keine Möbelspenden angenommen werden. Der Kontakt in die Ukraine wurde durch Robert Czarny hergestellt. "Herr Czarny ist selber an der Grenze hauptsächlich bei Medyka, hilft aber auch dort, wo gerade Hilfe gebraucht wird, auch als Übersetzer", erklärt Christine Koutecky.

Bereits am Mittwoch sind Hilfsgüter auf den Weg geschickt worden. Zusammen mit einer Baufirma wurden ein Reisebus und zwei Kleintransporter mit Anhänger voll beladen auf den Weg gebracht. Am Donnerstag kam der Hilferuf aus Schytomyr von Pfarrer Jan Podobinski. Das Gynokolie-Krankenhaus wurde bombardiert. Sie brauchen dringend Hilfe. „Darum bitten wir vorrangig um folgende Hilfsmittel: Verbandsmaterial, Windeln für Kinder und Erwachsene, Medikamente vorrangig Schmerzmittel. Praktisch alles, was um kranke Frauen und Kinder notwendig ist“, sagt Christine Koutecky. Viele Kranke müssten evakuiert werden. Man brauche auch Pflegeplätze.

Am Samstag wird von 9 bis 14 Uhr gesammelt. "Wir bitten die Spender, die Hilfsgüter in kleine Portionen zu verpacken, damit schnell vielen Bedürftigen geholfen werden kann." Und das wird am dringendsten gebraucht: Kleidung, warme Socken, winterfeste Schuhe sowie Jagd- und Arbeitsschuhe. Gesucht werden auch Thermo-Unterwäsche, warme Hosen für die Jagd, warme Männerjacken, Fünf-Finger-Handschuhe sowie Schutzwesten - auch kugelsicher.

Was die Helfer aus Langweid noch entgegennehmen

"Die Menschen in der Ukraine benötigen überdies Babywindeln in allen Größen, lang haltbare Nahrung für kleine Kinder und Neugeborene, Milch, Kinderwagen, Thermokanne, um Essen ausliefern zu können sowie darüber hinaus Thermodecken, Schlafsäcke, Taschenlampen, Isomatten Batterien und Akkus.

Christine Koutecky und ihr Team haben aber weiterhin nicht nur die Ukraine im Blick: Für den schon länger geplanten Transport in der nächsten Woche nach Rumänien hat Hilfe Conkret bereits genügend Sachspenden zusammen. "Für Möbel haben wir erst wieder nach dem Rumänientransport Platz", macht sie deutlich. "Wir werden im März jeden Samstag sammeln, dann aber wieder jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr."